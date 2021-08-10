В Самаре водитель Kia сбил велосипедиста

В понедельник, 9 августа, в Октябрьском районе Самары велосипедист пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:00 50-летний водитель Kia Spectra в районе дома № 4 корпуса 14. по Московскому шоссе выезжал с прилегающей территории и сбил 36-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части.
В результате пострадал мужчина, управлявший велосипедом. Госпитализация ему не потребовалась.
По факту ДТП полиция ведет проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!