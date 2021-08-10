В Самаре водитель Kia сбил велосипедиста

В понедельник, 9 августа, в Октябрьском районе Самары велосипедист пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:00 50-летний водитель Kia Spectra в районе дома № 4 корпуса 14. по Московскому шоссе выезжал с прилегающей территории и сбил 36-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части.

В результате пострадал мужчина, управлявший велосипедом. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП полиция ведет проверку.