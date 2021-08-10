Жителя Самарской области будут судить за кражу гаража

В Сызрани Самарской области в суд направили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в краже, сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в апреле 2021 г. 19-летний парень украл гараж 68-летней местной жительницы. При этом хранившиеся в гараже вещи остались лежать на улице. Ущерб составил более 70 тыс. рублей.

Полицейские разыскали грузовик, на котором вывезли гараж, и выяснили, где его сдали на металлолом. По данным следствия, парень заметил гараж незадолго до кражи. Позже он попросил знакомых помочь с перевозкой, их он заверил, что купил строение.