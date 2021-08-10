ЭкоВоз проводит благотворительную акцию "Помоги собраться в школу!"

Акция приурочена к началу учебного года и направлена на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в сборах детей в школу.
ЭкоВоз организовал несколько пунктов, куда любой желающий может принести новые пеналы, карандаши, фломастеры, тетради, кисти, краски, альбомы для рисования, цветную бумагу, рюкзаки, школьную одежду.
Адреса пунктов:
Тольятти
- Экомобиль, расписание смотрите на сайте ekovoz.ru (раздел ПРОЕКТЫ);
- ул. Фрунзе, 43а, главный вход.
Самара
- Экомобиль, расписание смотрите на сайте ekovoz.ru (раздел ПРОЕКТЫ);
- ул. Вилоновская, 13, Общественный центр Сбера @sbercentre
Сбор длится с 10 по 29 августа, а уже 30 и 31 августа свои школьные наборы получат нуждающиеся в них дети.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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