В Самаре госпитализирована девушка, попавшая под колеса иномарки

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Во вторник, 10 августа, в 20:20 на ул. Авроры водитель Renault Logan на пешеходном переходе у дома 57 допустил наезд на 17-летнюю девушку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.