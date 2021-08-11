В Самаре госпитализирована девушка, попавшая под колеса иномарки

Во вторник, 10 августа, в 20:20 на ул. Авроры водитель Renault Logan на пешеходном переходе у дома 57 допустил наезд на 17-летнюю девушку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход доставлена на "скорой" в больницу и госпитализирована.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!