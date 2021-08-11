В "Кошелеве" водитель на китайской иномарке сбил пенсионерку-пешехода

Во вторник, 10 августа, на ул. Мира, 6 в Красноглинском районе произошло ДТП с участием пожилой женщины-пешехода, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

50-летний водитель за рулем Geely Emgrand FE-1, следуя по ул. Мира в направлении Московского шоссе, напротив дома по ул. Мира, 6 наехал на 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка госпитализирована в нейрохирургическое отделение одной из самарских клиник. По данному факту проводится проверка.