В "Кошелеве" водитель на китайской иномарке сбил пенсионерку-пешехода

Во вторник, 10 августа, на ул. Мира, 6 в Красноглинском районе произошло ДТП с участием пожилой женщины-пешехода, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
50-летний водитель за рулем Geely Emgrand FE-1, следуя по ул. Мира в направлении Московского шоссе, напротив дома по ул. Мира, 6 наехал на 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка госпитализирована в нейрохирургическое отделение одной из самарских клиник. По данному факту проводится проверка.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!