Новая школа на 5-й просеке готовится к открытию

Приближается новый учебный год. 1 сентября распахнет свои двери первый корпус новой школы № 26, расположенный на 5-й просеке в Октябрьском районе Самары.

Председатель думы г. о. Самара Алексей Дегтев и председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов побывали в этом общеобразовательном учреждении. Директор школы Анатолий Лазарев рассказал, как идет подготовка к началу учебного года.

Здание рассчитано на 600 учеников. Здесь предусмотрены учебные классы, спроектированные по самым современным стандартам, библиотека, книгохранилище, пищеблок и столовая на 320 мест. Большой спортивный блок включает в себя спортзал, зал для хореографии, тренажерный зал, помещение для раздевалок и тренерские комнаты. Идет строительство второго корпуса школы, который рассчитан на 850 учеников.

"Считаю, что воспитать поколение, идущее в ногу со временем, можно только в соответствующих условиях. Поэтому таких школ в нашем городе должно стать больше", — отметил Константин Доладов.