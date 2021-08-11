ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП

Клиенты ВТБ — индивидуальные предприниматели и юридические лица — смогут в полном объеме компенсировать комиссию за проведение оплаты по QR-кодам в Системе быстрых платежей (СБП). Возврат предусмотрен по операциям, проведенным с 1 июля по 31 декабря 2021 года.
Средства будут возвращаться автоматически на расчетный счет клиента за предыдущий месяц. Экономия для предпринимателей составит от 0,4 до 0,7% от объема операций в зависимости от сферы их деятельности. Такой размер комиссии сейчас предусмотрен за проведение операций через СБП.
Компенсацию могут получить предприниматели − субъекты МСП в соответствии с положениями 209-ФЗ. Мера поддержки запущена в рамках государственной программы субсидирования Минэкономразвития России.
"Сервис быстрых платежей набирает популярность у предпринимателей, так как с его помощью они могут ускорить расчеты с покупателями и снизить издержки по операциям. Учитывая все плюсы системы для наших клиентов, в рамках продуктовой стратегии ВТБ мы запускаем удобные решения для приема платежей через СБП. Сегодня ими пользуются более 18 тысяч корпоративных клиентов. Уже в августе они смогут возместить уплаченную комиссию за июль. На наш взгляд, эта инициатива государства поддержит бизнес и дополнительно простимулирует рост спроса на подключение к СБП", − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
Для того чтобы начать принимать платежи с помощью QR-кода Системы быстрых платежей, предпринимателю или организации достаточно открыть расчетный счет в ВТБ и выбрать подходящий способ приема оплаты через СБП. Это можно делать с помощью ВТБ-кассы, POS-терминала или мобильного приложения ВТБ Бизнес QR.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.