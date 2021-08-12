Перед Замком Гарибальди выступит молодежный оркестр

В Тольятти начался фестиваль "Классика Open Fest" (6+). В воскресенье 14 августа он доберется до Хрящевки, где музыканты выступят на площади перед Замком Гарибальди.
Молодежный симфонический оркестр Поволжья собран в 19-й раз из сильнейших студентов и выпускников музыкальных учебных заведений страны. На его базе прошла серия оркестровых занятий. Теперь коллектив выступает с концертами.
Проект приурочен к 55-летию принятия решения о строительстве в Тольятти автозавода и 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ. В юбилейный год Волжского автомобильного завода Молодежный оркестр, ядро которого составляют тольяттинские ребята, проедет с туром по городам Поволжья.
В этом году оркестр собрали в большом составе: 80 музыкантов и дирижеров-стажеров в возрасте от 18 до 28 лет из регионов России. Отбор проходил по видеоконкурсу. С оркестром работает дирижер Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, главный приглашенный дирижер Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии Тимур Зангиев. В сессии МСО и концертах фестиваля "Классика Open Fest" примут участие дирижеры-стажеры, студенты Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Антон Лемехов (Москва) и Дана Муриева (Владикавказ-Москва). Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Анатолий Левин.
В афише фестиваля "Классика Open Fest 2021" десять концертов.
Традиционно каждый год фестиваль открывает новую площадку open-air. На этот раз один из концертов фестиваля с участием камерных ансамблей и солистов МСО Поволжья пройдет в селе Хрящевка возле замка Гарибальди. Еще один концерт пройдет на площадке генерального партнера фестиваля "Классика Open Fest" — в ДК ПАО "Тольяттиазот".
Центральным событием станут гала-концерты Молодежного симфонического оркестра Поволжья в Тольятти, Самаре, Ульяновске и Саранске.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!