Перед Замком Гарибальди выступит молодежный оркестр

В Тольятти начался фестиваль "Классика Open Fest" (6+). В воскресенье 14 августа он доберется до Хрящевки, где музыканты выступят на площади перед Замком Гарибальди.

Молодежный симфонический оркестр Поволжья собран в 19-й раз из сильнейших студентов и выпускников музыкальных учебных заведений страны. На его базе прошла серия оркестровых занятий. Теперь коллектив выступает с концертами.

Проект приурочен к 55-летию принятия решения о строительстве в Тольятти автозавода и 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ. В юбилейный год Волжского автомобильного завода Молодежный оркестр, ядро которого составляют тольяттинские ребята, проедет с туром по городам Поволжья.

В этом году оркестр собрали в большом составе: 80 музыкантов и дирижеров-стажеров в возрасте от 18 до 28 лет из регионов России. Отбор проходил по видеоконкурсу. С оркестром работает дирижер Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, главный приглашенный дирижер Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии Тимур Зангиев. В сессии МСО и концертах фестиваля "Классика Open Fest" примут участие дирижеры-стажеры, студенты Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Антон Лемехов (Москва) и Дана Муриева (Владикавказ-Москва). Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Анатолий Левин.

В афише фестиваля "Классика Open Fest 2021" десять концертов.

Традиционно каждый год фестиваль открывает новую площадку open-air. На этот раз один из концертов фестиваля с участием камерных ансамблей и солистов МСО Поволжья пройдет в селе Хрящевка возле замка Гарибальди. Еще один концерт пройдет на площадке генерального партнера фестиваля "Классика Open Fest" — в ДК ПАО "Тольяттиазот".

Центральным событием станут гала-концерты Молодежного симфонического оркестра Поволжья в Тольятти, Самаре, Ульяновске и Саранске.