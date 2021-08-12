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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали пассажиры общественного транспорта

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 августа, в 9:30 на Московском шоссе произошло ДТП с участием легковушки и общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

47-летний водитель за рулем Toyota Corolla, двигаясь со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Потапова, напротив дома № 106 по Московскому шоссе врезался в автобус ЛИАЗ, которым управлял 27-летний водитель. Общественное транспортное средство следовало по маршруту № 67 в попутном направлении.

После столкновения легковушку отбросило на Mitsubishi Lancer под управлением 35-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса – 72-летняя женщина и 34-летний парень. Обоим назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что владелец иномарки, спровоцировавший аварию, за последний год привлекался к административной ответственности 25 раз.

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