В Самаре в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали пассажиры общественного транспорта

В среду, 11 августа, в 9:30 на Московском шоссе произошло ДТП с участием легковушки и общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.

47-летний водитель за рулем Toyota Corolla, двигаясь со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Потапова, напротив дома № 106 по Московскому шоссе врезался в автобус ЛИАЗ, которым управлял 27-летний водитель. Общественное транспортное средство следовало по маршруту № 67 в попутном направлении.

После столкновения легковушку отбросило на Mitsubishi Lancer под управлением 35-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса – 72-летняя женщина и 34-летний парень. Обоим назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что владелец иномарки, спровоцировавший аварию, за последний год привлекался к административной ответственности 25 раз.