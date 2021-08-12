В Самаре в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали пассажиры общественного транспорта

В среду, 11 августа, в 9:30 на Московском шоссе произошло ДТП с участием легковушки и общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
47-летний водитель за рулем Toyota Corolla, двигаясь со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Потапова, напротив дома № 106 по Московскому шоссе врезался в автобус ЛИАЗ, которым управлял 27-летний водитель. Общественное транспортное средство следовало по маршруту № 67 в попутном направлении.
После столкновения легковушку отбросило на Mitsubishi Lancer под управлением 35-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса – 72-летняя женщина и 34-летний парень. Обоим назначено амбулаторное лечение.
Установлено, что владелец иномарки, спровоцировавший аварию, за последний год привлекался к административной ответственности 25 раз.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!