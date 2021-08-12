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Инвестиции Экономическая политика

Показатели работы резидентов ОЭЗ "Тольятти" превысили допандемийные результаты

ТОЛЬЯТТИ. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшие шесть месяцев 2021 г. объем инвестиций компаний, расположенных в ОЭЗ "Тольятти", составил 2,7 млрд руб., что на 133% выше аналогичного периода 2020 года.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

За прошедшие шесть месяцев 2021 г. объем инвестиций компаний, расположенных в ОЭЗ "Тольятти", составил 2,7 млрд руб., что на 133% выше аналогичного периода 2020 года.

"Положительная динамика отмечается по всем основным показателям резидентов, что свидетельствует об эффективном развитии предприятий и инвестиционной площадки в целом", - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Существенно выросла и выручка предприятий. С начала текущего года этот показатель достиг 4,7 млрд руб., что на 83% больше показателя предыдущего года. Почти в четыре раза увеличилось количество созданных на предприятиях ОЭЗ рабочих мест. За первое полугодие 2021 г. компаниями предоставлено 236 вакансий.

"Период пандемии стал своеобразным индикатором экономической стабильности и инвестиционных возможностей Самарской области и ОЭЗ "Тольятти" в частности. Сегодня можно смело говорить о том, что мы успешно преодолеваем этот непростой этап. В текущем году отмечается существенный рост по всем показателям, связанным с деятельностью наших резидентов. Благодаря выгодным условиям и гарантированной поддержке региональных властей на всех этапах создания и развития бизнеса инвесторы ОЭЗ "Тольятти" уверенно заходят на нашу площадку и строят планы на будущее", - отмечает генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

"За последний год особая экономическая зона прошла серьезную реновацию с точки зрения стратегических планов развития. Мы видим, что программа развития ОЭЗ, созданная по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, эффективно работает и приносит результаты. Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, связанную с угрозой распространения COVID-19, предприятия ОЭЗ "Тольятти" смогли сохранить стабильность, более того, продолжить успешное развитие. Добиться таких результатов удалось в том числе благодаря прорывным решениям, принятым региональным правительством. А именно - реализации крупных инфраструктурных проектов, ни один из которых не был заморожен в период пандемии", - резюмировал Дмитрий Богданов.

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