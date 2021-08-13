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Экономика и бизнес

На повторные торги по консервации "Дома с атлантами" в Самаре вновь никто не заявился

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры Самарской области не смогло определиться с подрядчиком, который проведет консервационные мероприятия в особняке Шихобаловых ("Дом с атлантами"), расположенном на ул. Венцека, 55.

Начальная цена контракта составляла 4,52 млн рублей, однако желающих выполнить работы не нашлось. На сайте госзакупок 12 августа появился протокол признания электронного аукциона несостоявшимся.

"Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с ч. 16 ст. 66 44-ФЗ, так как до окончания подачи заявок не было подано ни одной заявки на участие", — отмечается в документе.

В конце мая ведомство уже объявляло конкурс. Предполагалось, что за 5,8 млн рублей победитель торгов выполнит консервацию и противовандальные мероприятия на объекте. Однако на момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе и тогда никто не заявился. В связи с этим торги признали несостоявшимися.

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