В Самаре объявлены повторные торги на консервацию "Дома с атлантами"

Министерство культуры Самарской области объявило повторные торги по выбору подрядчика, который проведет консервационные мероприятия в особняке Шихобаловых ("Дом с атлантами"), расположенном на ул. Венцека, 55.
Начальная цена контракта составляет 4,52 млн рублей.
В конце мая ведомство уже объявляло конкурс. Предполагалось, что победитель торгов выполнит за 5,8 млн рублей консервацию и противовандальные мероприятия на объекте. Однако на момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе никто не заявился. В связи с этим торги признали не состоявшимися.
Как сообщили корреспонденту ИА "Волга Ньюс" в пресс-службе министерства культуры, сейчас будут разыграны два отдельных лота: на работы по консервации и, позднее, — на выполнение противовандальных мероприятий.
Победитель торгов будет выбран после 12 августа.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))