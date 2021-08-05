В Самаре объявлены повторные торги на консервацию "Дома с атлантами"

Министерство культуры Самарской области объявило повторные торги по выбору подрядчика, который проведет консервационные мероприятия в особняке Шихобаловых ("Дом с атлантами"), расположенном на ул. Венцека, 55.

Начальная цена контракта составляет 4,52 млн рублей.

В конце мая ведомство уже объявляло конкурс. Предполагалось, что победитель торгов выполнит за 5,8 млн рублей консервацию и противовандальные мероприятия на объекте. Однако на момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе никто не заявился. В связи с этим торги признали не состоявшимися.

Как сообщили корреспонденту ИА "Волга Ньюс" в пресс-службе министерства культуры, сейчас будут разыграны два отдельных лота: на работы по консервации и, позднее, — на выполнение противовандальных мероприятий.

Победитель торгов будет выбран после 12 августа.