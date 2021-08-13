Минобороны РФ намерено взыскать с РКЦ "Прогресс" 2,4 млрд рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство обороны РФ направило 9 августа исковое заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" суммы в 2 441 951 640,61 рублей. Информация об этом размещена на сайте суда.