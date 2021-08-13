Минобороны РФ намерено взыскать с РКЦ "Прогресс" 2,4 млрд рублей

Министерство обороны РФ направило 9 августа исковое заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" суммы в 2 441 951 640,61 рублей. Информация об этом размещена на сайте суда.
Рассмотрев 12 августа вопрос о принятии к производству иска Минобороны РФ к АО "РКЦ "Прогресс" о взыскании 2,4 млрд рублей по контракту от 27 августа 2014 г., суд определил принять иск ведомства и возбудить производство.
Иск рассматривается в первой инстанции. Первое заседание назначено на 6 сентября.
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?