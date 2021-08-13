Проект "На защите семьи и детства" дает консультации круглосуточно

С 1 июля Ассоциация организаций по защите семьи приступила к реализации семейно-демографического проекта "На защите семьи и детства".
Напомним, проект поддержан Фондом президентских грантов и направлен на формирование комфортной семейной среды в регионах России через развитие сети семейных ресурсных центров, повышение компетенций руководителей профильных СОНКО, проведение аналитической работы и оказание оперативной помощи семьям с детьми.
В рамках проекта на все субъекты РФ открыт федеральный номер семейной линии: по телефону 8-800-3006-003 в ежедневном и круглосуточном режиме семьи могут получить безвозмездную социально-информационную, консультационную, юридическую и иную помощь.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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