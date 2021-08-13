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Соцподдержка Общество

Проект "На защите семьи и детства" дает консультации круглосуточно

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июля Ассоциация организаций по защите семьи приступила к реализации семейно-демографического проекта "На защите семьи и детства".

Напомним, проект поддержан Фондом президентских грантов и направлен на формирование комфортной семейной среды в регионах России через развитие сети семейных ресурсных центров, повышение компетенций руководителей профильных СОНКО, проведение аналитической работы и оказание оперативной помощи семьям с детьми.

В рамках проекта на все субъекты РФ открыт федеральный номер семейной линии: по телефону 8-800-3006-003 в ежедневном и круглосуточном режиме семьи могут получить безвозмездную социально-информационную, консультационную, юридическую и иную помощь.

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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

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