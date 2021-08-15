В Сызранском районе внедорожник столкнулся с МАЗом, водитель погиб

В воскресенье, 15 августа, в 07:00 на трассе "М5 Урал" 44-летний водитель на автомобиле Nissan-Qashqai, двигаясь по автодороге, выехал на "встречку", где совершил столкновение с большегрузом "МАЗ" под управлением 42-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в результате ДТП водитель автомашины Nissan-Qashqai от полученных травм скончался на месте ДТП.
По данным полицейских, он был лишен водительских прав еще 2 октября 2020 г. на 18 месяцев и отправился в поездку без них.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!