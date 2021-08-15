В Сызранском районе внедорожник столкнулся с МАЗом, водитель погиб

В воскресенье, 15 августа, в 07:00 на трассе "М5 Урал" 44-летний водитель на автомобиле Nissan-Qashqai, двигаясь по автодороге, выехал на "встречку", где совершил столкновение с большегрузом "МАЗ" под управлением 42-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в результате ДТП водитель автомашины Nissan-Qashqai от полученных травм скончался на месте ДТП.

По данным полицейских, он был лишен водительских прав еще 2 октября 2020 г. на 18 месяцев и отправился в поездку без них.