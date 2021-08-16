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Облправительство Власть и политика

В Самарской области состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО "iВолга"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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12 августа Дирекция Форума совместно с заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО и заместителем председателя правительства Самарской области обсудили вопросы готовности проведения iВолги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ввиду санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ, вызванной новой коронавирусной инфекцией, Форум вновь пройдет в онлайн-формате в период с 20 по 24 августа на официальном сайте ivolgaforum.ru.

На заседании обсуждались вопросы готовности онлайн-платформы для проведения Форума, а также нововведения образовательной программы iВолги.

"Мы не можем рисковать здоровьем наших молодых людей, поэтому считаем проведение форума iВолга в дистанционном формате верным. Прошлый год смог показать, что мероприятия подобного типа также сближают единомышленников и уверен, что в этом году мы сможем увеличить количество онлайн-резидентов. В этом году в качестве специальных проектов стартует 2 направления: Детская iВолга и Государственная молодежная политика. Оба направления являются уникальными, а также безусловно важными. Также у нас есть предложение совместить онлайн и офлайн форматы в направлении Лидеры изменений.  Участники данной смены примут участие в конкурсе грантов на "Личностное развитие", предполагающий конкурсные мероприятия как в онлайн-формате в период проведения Форума, так и очные мероприятия", — отметил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев.

Молодежный форум ПФО "iВолга" уже второй раз будет проходить в онлайн-формате. Опыт прошлого года дал понять, что дистанционное проведение iВолги дает возможность огромному количеству молодежи стать частью Форума.

"Для нас большая честь и ответственность, что именно Самарская область является местом проведения Молодежного форума ПФО. В этом году Форум пройдет уже в 9 раз и каждый год мы стараемся совершенствовать формы работы и содержание, искать новые смыслы, которые соответствуют времени и основным запросам молодежи. Грядущий Форум будет проведен на основе опыта предыдущего года, когда более 60 тысяч человек стали зрителями и резидентами iВолги, и мы планируем в этом году превысить данные показатели. Форум дарит возможность получить молодым людям новые навыки, пообщаться с представителями интересующего направления со всей страны, расширить кругозор. Нам очень важно, чтобы в этом году онлайн-формат стал мощным импульсом, который позволит выйти нашему Форуму на новый технологический уровень", — поделился заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Онлайн-формат позволяет увеличить количество участников Форума и расширить возрастные границы. Таким образом, программа Форума предусматривает возможность участия двух категорий: 

Резиденты форума — молодые люди с субъектов Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет. Это активные участники всех мероприятий Форума, в том числе конкурса проектов, нетворкинга участников и рейтинговой программы. 

Зрители Форума — молодые люди старше 14 лет, которые могут смотреть любой доступный контент.     

"На данный момент уже 4 901 человек подтвердили свое участие в iВолге, из которых 4 126 участников из ПФО и 775 человек — из 58 регионов России. Зрители Форума смогут пройти короткую авторизацию на официальном сайте с 20 августа.

В настоящее время образовательная платформа ivolgaforum.ru находится на высоком уровне готовности. Была скорректирована главная страница форума, проанализированы самые популярные разделы. Самое большое и сложное с технической точки зрения — увеличено количество персонифицированных страниц для смен с 4-х до 8. Соответственно, мы в два раза увеличили возможности ресурса", — рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В завершение заседания директор Молодежного форума ПФО "iВолга" Кристина Гнатюк презентовала образовательную и культурную программы Форума:

"Мы постарались сохранить наши наработки этого года, поэтому образовательная программа будет включать в себя 4 сессии: первая и вторая сессия будут проведены в рамках тренинговых смен, третья сессия направлена на проработку SoftSkills ("мягких" навыков"), четвертая сессия предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space. 

В ходе самих занятий у резидентов форума будет возможность поработать в малых группах, задать вопрос спикеру, пройти опрос, викторину и в конце каждого дня пройти тестирование на проверку полученных знаний.

В этом году мы предполагаем, что в рамках вечерней культурно-досуговой программы Форума у нас будет набор ежедневно реализуемых мероприятий на протяжении всего Форума, таких как Детективный квест, онлайн-кинотеатр, музыкальный баттл, а также события дня — квиз "Мозгобойня", Чемпионат по "Что? Где? Когда?", КВН, караоке и многое другое."

Также дирекция iВолги подготовила ряд форматов для поддержания взаимодействия среди резидентов Форума: 

  • функционирование чата для всех резидентов iВолги;
  • созданы каналы и чаты каждой смены для знакомства и объединения участников;
  • созданы региональные чаты для общения и обмена информацией внутри делегаций;
  • организована работа службы комьюнити-менеджеров, тимлидеров и волонтеров, которые будут сопровождать резидентов Форума;
  • во время проведения iВолги будет работать "Онлайн чайная", где резиденты смогут по видеосвязи пообщаться друг с другом и с руководителями смен и поделиться впечатлениями от образовательной программы.

В рамках Форума организуются следующие грантовые конкурсы:

  • Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе;
  • Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи;
  • и нововведение этого года — конкурс "Личностное развитие", предполагающий выделение грантов на освоение дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки).

Молодежный форум ПФО "iВолга" — в онлайн-формате на официальном сайте ivolgaforum.ru с 20 по 24 августа. Форум проводится в Самарской области с 2013 года под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО. Организатором является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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