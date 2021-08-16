Подросток на электросамокате врезался в Ford в Самаре

В воскресенье, 15 августа, в Самаре подросток на самокате устроил ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:08 16-летний парень двигался на электросамокате по ул. Каховской в направлении ул. Юнных Пионеров. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Ford Focus под управлением 45-летней женщины.

Юноша пострадал в ДТП, но госпитализация ему не понадобилась.