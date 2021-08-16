Подросток на электросамокате врезался в Ford в Самаре

В воскресенье, 15 августа, в Самаре подросток на самокате устроил ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:08 16-летний парень двигался на электросамокате по ул. Каховской в направлении ул. Юнных Пионеров. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Ford Focus под управлением 45-летней женщины.
Юноша пострадал в ДТП, но госпитализация ему не понадобилась.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!