В Самаре прошел баскетбольный турнир "Оранжевый мяч"

14 августа, в День физкультурника, в Самаре на баскетбольной площадке в парке имени Юрия Гагарина прошли всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч".
Соревнования "Оранжевый мяч" проходят в большинстве регионов России в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография" и направлены на популяризацию и дальнейшее развитие баскетбола 3×3 как доступного вида спорта среди жителей губернии.
Две команды по 3 человека, половина площадки, быстрые матчи и постоянная борьба под кольцом — главные правила уличного баскетбола. Победителей определяли в 6 возрастных категориях. В самой младшей группе участвовали юные баскетболисты 2005 года рождения, в старшей — мужчины 2002 года рождения и старше.
"Оранжевый мяч" — масштабное событие среди любителей баскетбола. После трансляций с летних Игр-2020 в Токио, где баскетбол 3×3 впервые был включен в программу Олимпийских игр, он стал набирать еще большую популярность среди молодежи. В этом году в региональном турнире приняли участие 45 команд. Это отличный шанс каждому спортсмену реализовать себя, так как играть в уличный баскетбол может любой желающий", — прокомментировал руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.
Итоги турнира "Оранжевый мяч" (Самарская область):
Девушки 2005 год рождения:
- ЛСД
- Darkside
- Паруссия
Юноши 2005 года рождения и младше:
- На расслабоне на чиле
- Парвеню
- Дети Юры
Юниорки 2003–2004 год рождения:
- KBL
- Basketball ladies
- КлубНика
Юниоры 2003–2004 года рождения:
- AMG
- КБЛ
- Стрижи
Женщины 2002 года рождения и старше:
- "Ромашки"
- БК "Самара"
- No Limits
Мужчины 2002 года и старше:
- БК "Самара-2"
- XXXWest
- БК "Самара"
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.