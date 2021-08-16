В Самаре прошел баскетбольный турнир "Оранжевый мяч"

14 августа, в День физкультурника, в Самаре на баскетбольной площадке в парке имени Юрия Гагарина прошли всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч".

Соревнования "Оранжевый мяч" проходят в большинстве регионов России в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография" и направлены на популяризацию и дальнейшее развитие баскетбола 3×3 как доступного вида спорта среди жителей губернии.

Две команды по 3 человека, половина площадки, быстрые матчи и постоянная борьба под кольцом — главные правила уличного баскетбола. Победителей определяли в 6 возрастных категориях. В самой младшей группе участвовали юные баскетболисты 2005 года рождения, в старшей — мужчины 2002 года рождения и старше.

"Оранжевый мяч" — масштабное событие среди любителей баскетбола. После трансляций с летних Игр-2020 в Токио, где баскетбол 3×3 впервые был включен в программу Олимпийских игр, он стал набирать еще большую популярность среди молодежи. В этом году в региональном турнире приняли участие 45 команд. Это отличный шанс каждому спортсмену реализовать себя, так как играть в уличный баскетбол может любой желающий", — прокомментировал руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

Итоги турнира "Оранжевый мяч" (Самарская область):

Девушки 2005 год рождения:

ЛСД

Darkside

Паруссия

Юноши 2005 года рождения и младше:

На расслабоне на чиле

Парвеню

Дети Юры

Юниорки 2003–2004 год рождения:

KBL

Basketball ladies

КлубНика

Юниоры 2003–2004 года рождения:

AMG

КБЛ

Стрижи

Женщины 2002 года рождения и старше:

"Ромашки"

БК "Самара"

No Limits

Мужчины 2002 года и старше: