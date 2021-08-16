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Баскетбол Спорт

В Самаре прошел баскетбольный турнир "Оранжевый мяч"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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14 августа, в День физкультурника, в Самаре на баскетбольной площадке в парке имени Юрия Гагарина прошли всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч".

Соревнования "Оранжевый мяч" проходят в большинстве регионов России в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография" и направлены на популяризацию и дальнейшее развитие баскетбола 3×3 как доступного вида спорта среди жителей губернии.

Две команды по 3 человека, половина площадки, быстрые матчи и постоянная борьба под кольцом — главные правила уличного баскетбола. Победителей определяли в 6 возрастных категориях. В самой младшей группе участвовали юные баскетболисты 2005 года рождения, в старшей — мужчины 2002 года рождения и старше.

"Оранжевый мяч" — масштабное событие среди любителей баскетбола. После трансляций с летних Игр-2020 в Токио, где баскетбол 3×3 впервые был включен в программу Олимпийских игр, он стал набирать еще большую популярность среди молодежи. В этом году в региональном турнире приняли участие 45 команд. Это отличный шанс каждому спортсмену реализовать себя, так как играть в уличный баскетбол может любой желающий", — прокомментировал руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

Итоги турнира "Оранжевый мяч" (Самарская область):
Девушки 2005 год рождения:

  • ЛСД
  • Darkside
  • Паруссия

Юноши 2005 года рождения и младше:

  • На расслабоне на чиле
  • Парвеню
  • Дети Юры

Юниорки 2003–2004 год рождения:

  • KBL
  • Basketball ladies
  • КлубНика

Юниоры 2003–2004 года рождения:

  • AMG
  • КБЛ
  • Стрижи

Женщины 2002 года рождения и старше:

  • "Ромашки"
  • БК "Самара"
  • No Limits

Мужчины 2002 года и старше:

  • БК "Самара-2"
  • XXXWest
  • БК "Самара"

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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