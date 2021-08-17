Двое водителей пострадали при столкновении Lada Kalina и Renault в Самарской области

В понедельник, 16 августа, в Приволжском районе Самарской области двое автомобилистов пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:15 665-летний водитель Lada Kalina двигался со стороны с. Приволжье в направлении пос. Садовый. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с Renault Logan под управлением водителя 67-летнего мужчины.
В результате аварии пострадали оба водителя, их госпитализировали.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!