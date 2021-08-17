Двое водителей пострадали при столкновении Lada Kalina и Renault в Самарской области

В понедельник, 16 августа, в Приволжском районе Самарской области двое автомобилистов пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:15 665-летний водитель Lada Kalina двигался со стороны с. Приволжье в направлении пос. Садовый. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с Renault Logan под управлением водителя 67-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали оба водителя, их госпитализировали.