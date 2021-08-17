В Самарской области пострадал мотоциклист

В понедельник, 16 августа, в Сергиевском районе Самарской области попал в ДТП мотоциклист.

По данным регионального ГУ МВД, в 14:00 40-летний водитель двигался по трассе М-5 в направлении Уфы, не выбрал безопасную скорость и съехал в левый кювет.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное.