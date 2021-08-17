В Самарской области пострадал мотоциклист

В понедельник, 16 августа, в Сергиевском районе Самарской области попал в ДТП мотоциклист.
По данным регионального ГУ МВД, в 14:00 40-летний водитель двигался по трассе М-5 в направлении Уфы, не выбрал безопасную скорость и съехал в левый кювет.
Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!