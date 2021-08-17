Работы по благоустройству парка в Жигулевске планируется завершить до 1 сентября

В понедельник, 16 августа, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов Самарской области.

Участники совещания обсудили риски лесных пожаров. Они фиксируются регулярно, и регион находится в режиме повышенной готовности, подчеркнул председатель областного правительства.

Виктор Кудряшов отметил - в пожароопасный период особенно важно, чтобы все населенные пункты были обеспечены водой. Он поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства разобраться в проблеме организации водоснабжения поселка Студенцы Хворостянского района: "Там необходимо бурение новых скважин для подачи воды населению. Посмотрите, какая помощь нужна местным властям в этом вопросе".

Далее участники совещания обсудили статус реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". На сегодняшний день завершено благоустройство 84 общественных и 101 дворовой территории.

Виктор Кудряшов вызвал на обратную связь главу Жигулевска: "Много нареканий было по городскому парку. Как идет устранение замечаний?" Сергей Федотов ответил, что все замечания отработаны, осталось переложить плитку. Работы планируется завершить до 1 сентября.

В завершение была представлена оценка работы органов исполнительной власти и местного самоуправления Самарской области на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", в системе "Инцидент менеджмент", в социальных сетях за июль текущего года. На совещании прозвучало, что Самарская область по итогам июля 2021 года возглавила в Приволжском федеральном округе список регионов по качеству работы с обратной связью. Анализ ТОП сообщений от жителей региона показывает, что платформу обратной связи стали чаще использовать по вопросам вакцинации от COVID-19 и выплатам государственной социальной помощи.