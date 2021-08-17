Работы по благоустройству парка в Жигулевске планируется завершить до 1 сентября

В понедельник, 16 августа, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов Самарской области.
Участники совещания обсудили риски лесных пожаров. Они фиксируются регулярно, и регион находится в режиме повышенной готовности, подчеркнул председатель областного правительства.
Виктор Кудряшов отметил - в пожароопасный период особенно важно, чтобы все населенные пункты были обеспечены водой. Он поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства разобраться в проблеме организации водоснабжения поселка Студенцы Хворостянского района: "Там необходимо бурение новых скважин для подачи воды населению. Посмотрите, какая помощь нужна местным властям в этом вопросе".
Далее участники совещания обсудили статус реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". На сегодняшний день завершено благоустройство 84 общественных и 101 дворовой территории.
Виктор Кудряшов вызвал на обратную связь главу Жигулевска: "Много нареканий было по городскому парку. Как идет устранение замечаний?" Сергей Федотов ответил, что все замечания отработаны, осталось переложить плитку. Работы планируется завершить до 1 сентября.
В завершение была представлена оценка работы органов исполнительной власти и местного самоуправления Самарской области на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", в системе "Инцидент менеджмент", в социальных сетях за июль текущего года. На совещании прозвучало, что Самарская область по итогам июля 2021 года возглавила в Приволжском федеральном округе список регионов по качеству работы с обратной связью. Анализ ТОП сообщений от жителей региона показывает, что платформу обратной связи стали чаще использовать по вопросам вакцинации от COVID-19 и выплатам государственной социальной помощи.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.