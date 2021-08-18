Утвержден предмет охраны особняка Субботина-Шихобалова

Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области опубликовало ряд приказов, в соответствии с которыми утверждается предмет охраны в отношении восьми объектов культурного наследия (ОКН). В их числе памятник истории и культуры — особняк Субботина-Шихобалова, расположенный на ул. Алексея Толстого, 3.

Также под охрану попали здание Самарского театра драмы (1888 г., арх. Чичагов М.Н.), здание Окружного суда, в котором в 1892–1893 гг. Владимир Ленин работал помощником присяжного поверенного на ул. Куйбышева, 60, "Дом, где в квартире заведующего статистическим бюро Самарской земской управы народника И. М. Красноперова Ленин неоднократно бывал. Дом Коробова, Чаковского" на ул. Галактионовской, 39, Дом купца М. И. Бочкарёва на пересечении улиц Садовой и Ульяновской, Пушкинский народный дом на ул. Льва Толстого, 94, здание церкви, (1918 г. арх. Вернер Д. А.) на ул. Комсомольской, 3 в Чапаевске и особняк Стерлядкина на ул. Советской, 66 в Сызрани.

Напомним, в конце 2012 г. минимущества планировало продать за 56 млн руб. нежилое здание общей площадью 2,696 тыс. кв. м., в котором находится особняк Субботина-Шихобалова ("Дом губернатора"), также земельный участок под ним площадью 3,7 тыс. кв. метров. Предполагалось, что новый владелец ОКН федерального значения будет обременен обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта. Кроме того, новый владелец должен был провести инженерное обследование несущих конструкций здания с разработкой рекомендаций, а в 2013–2014 гг. — разработать проект реставрации здания и интерьеров объекта культурного наследия на основе полученных рекомендаций, предусмотреть воссоздание первоначального облика здания. Планируются и другие работы.

В мае 2014 г. стало известно, что Управление капительного строительства ищет подрядчика для разработки научно-проектной документации на реставрацию и приспособление под современное использование особняка Субботина-Шихобалова. Проект необходимо было разработать к началу 2015 г. Также анонсировались планы по созданию Клуба почетных граждан региона в отреставрированном особняке.

Проектов по реставрации ОКН было несколько. Однако ни один из них так и не был утвержден.