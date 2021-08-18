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Архитектура Культура

Утвержден предмет охраны особняка Субботина-Шихобалова

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области опубликовало ряд приказов, в соответствии с которыми утверждается предмет охраны в отношении восьми объектов культурного наследия (ОКН). В их числе памятник истории и культуры — особняк Субботина-Шихобалова, расположенный на ул. Алексея Толстого, 3.

Фото: https://seleste-rusa.livejournal.com

Также под охрану попали здание Самарского театра драмы (1888 г., арх. Чичагов М.Н.), здание Окружного суда, в котором в 1892–1893 гг. Владимир Ленин работал помощником присяжного поверенного на ул. Куйбышева, 60, "Дом, где в квартире заведующего статистическим бюро Самарской земской управы народника И. М. Красноперова Ленин неоднократно бывал. Дом Коробова, Чаковского" на ул. Галактионовской, 39, Дом купца М. И. Бочкарёва на пересечении улиц Садовой и Ульяновской, Пушкинский народный дом на ул. Льва Толстого, 94, здание церкви, (1918 г. арх. Вернер Д. А.) на ул. Комсомольской, 3 в Чапаевске и особняк Стерлядкина на ул. Советской, 66 в Сызрани.

Напомним, в конце 2012 г. минимущества планировало продать за 56 млн руб. нежилое здание общей площадью 2,696 тыс. кв. м., в котором находится особняк Субботина-Шихобалова ("Дом губернатора"), также земельный участок под ним площадью 3,7 тыс. кв. метров. Предполагалось, что новый владелец ОКН федерального значения будет обременен обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта. Кроме того, новый владелец должен был провести инженерное обследование несущих конструкций здания с разработкой рекомендаций, а в 2013–2014 гг. — разработать проект реставрации здания и интерьеров объекта культурного наследия на основе полученных рекомендаций, предусмотреть воссоздание первоначального облика здания. Планируются и другие работы.

В мае 2014 г. стало известно, что Управление капительного строительства ищет подрядчика для разработки научно-проектной документации на реставрацию и приспособление под современное использование особняка Субботина-Шихобалова. Проект необходимо было разработать к началу 2015 г. Также анонсировались планы по созданию Клуба почетных граждан региона в отреставрированном особняке.

Проектов по реставрации ОКН было несколько. Однако ни один из них так и не был утвержден.

Особняк Субботина-Шихобалова в стиле неоренессанс построен по проекту петербургского архитектора Виктора Шретера в 1879–1880 годах. С 1906 по 1910 год дом арендовал один из самарских губернаторов — Владимир Якунин, из-за чего некоторые краеведы до сих пор называют его Домом губернатора. В интерьерах сохранились богатая лепнина, каминные печи, мраморные лестницы, ограждения и прочие декоративные элементы.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:13 В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:09 Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары"

Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:24 Фабрику-кухню передадут одному из федеральных музеев

Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.

Дмитрий Лакоценин 26 июля 2018 14:13 Археологи направили заявку на раскопки территории завода клапанов в Минкульт РФ

Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

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