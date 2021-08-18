Директора ООО "Стройбизнесгрупп" будут судить за мошенничество

Прокуратура Самары утвердила обвинение по уголовному делу директора ООО "Стройбизнесгрупп" по ч. 3 ст. 159 УК РФ (12 преступлений) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (три преступления) ("Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере").
По версии следствия, с 1 марта 2016 г. по 10 августа 2018 г. мужчина заключил с ООО "Куйбышевский ПЖРТ" 16 договоров подряда и по каждому из них внес в документы ложную информацию — завысил стоимость работ. В результате были похищены около 9 млн рублей.
Уголовное дело направят в Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!