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ДТП Происшествия

Директора ООО "Стройбизнесгрупп" будут судить за мошенничество

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинение по уголовному делу директора ООО "Стройбизнесгрупп" по ч. 3 ст. 159 УК РФ (12 преступлений) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (три преступления) ("Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере").

По версии следствия, с 1 марта 2016 г. по 10 августа 2018 г. мужчина заключил с ООО "Куйбышевский ПЖРТ" 16 договоров подряда и по каждому из них внес в документы ложную информацию — завысил стоимость работ. В результате были похищены около 9 млн рублей.

Уголовное дело направят в Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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