В Литературном музее расскажут о недетских смыслах "Золотого Ключика"

В четверг, 19 августа, в 18.30 в Самарском литературном музее пройдет авторская экскурсия Ильи Приданцева "(Под)тексты" (18+).
Посетители погрузятся в мир "Золотого Ключика" и найдут там совсем не детские смыслы.
Кто зашифрован в образах ключевых персонажей? Как в рамках одного произведения сталкиваются хасидские притчи, немецкий романтизм, комедия дель арте, семейные перипетии и детские аффекты? Расскажет научный сотрудник музея.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.