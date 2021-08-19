В Литературном музее расскажут о недетских смыслах "Золотого Ключика"

В четверг, 19 августа, в 18.30 в Самарском литературном музее пройдет авторская экскурсия Ильи Приданцева "(Под)тексты" (18+).

Посетители погрузятся в мир "Золотого Ключика" и найдут там совсем не детские смыслы.

Кто зашифрован в образах ключевых персонажей? Как в рамках одного произведения сталкиваются хасидские притчи, немецкий романтизм, комедия дель арте, семейные перипетии и детские аффекты? Расскажет научный сотрудник музея.