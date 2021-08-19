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Общество

В Самарской области компания, попавшая в "черный список", вновь сорвала контракт

ЖИГУЛЕВСК. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В антимонопольную службу Самарской области обратились представители Жигулевской центральной городской больницы. Они потребовали включить ООО "Партнер" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с тем, что компания сорвала поставку товара. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Выяснилось, что 29 апреля 2021 г. Жигулевская ЦГБ объявила аукцион на поставку медицинских изделий в отделение анестезиологии-реаниматологии. Победителем торгов стало ООО "Партнер". По условиям контракта компания должна была представить первую партию товара через 10 дней с момента получения заявки, но этого не произошло.

В конце мая заказчик дважды направлял поставщику заявки, но так и не получил медицинские изделия. На претензию больницы ООО тоже не отреагировало. В итоге Жигулевская ЦГБ решила расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Сотрудники ФАС выяснили, что ранее сведения об ООО "Партнер" уже были внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

"На основании имеющихся фактов Самарское УФАС России включило сведения об ООО "Партнер" в Реестр недобросовестных поставщиков", - отмечается в сообщении.

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