В Самарской области компания, попавшая в "черный список", вновь сорвала контракт

В антимонопольную службу Самарской области обратились представители Жигулевской центральной городской больницы. Они потребовали включить ООО "Партнер" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с тем, что компания сорвала поставку товара. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.
Выяснилось, что 29 апреля 2021 г. Жигулевская ЦГБ объявила аукцион на поставку медицинских изделий в отделение анестезиологии-реаниматологии. Победителем торгов стало ООО "Партнер". По условиям контракта компания должна была представить первую партию товара через 10 дней с момента получения заявки, но этого не произошло.
В конце мая заказчик дважды направлял поставщику заявки, но так и не получил медицинские изделия. На претензию больницы ООО тоже не отреагировало. В итоге Жигулевская ЦГБ решила расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
Сотрудники ФАС выяснили, что ранее сведения об ООО "Партнер" уже были внесены в реестр недобросовестных поставщиков.
"На основании имеющихся фактов Самарское УФАС России включило сведения об ООО "Партнер" в Реестр недобросовестных поставщиков", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас