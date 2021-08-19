16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области выявили девять нелегальных кредиторов ДОМ.РФ запустил ипотечную программу для научных работников Жители Самарской области взяли 43,1 млрд руб. по ипотечным кредитам с начала года Адвоката "Тольяттихимбанка" требуют привлечь к уголовной ответственности АСВ взыскало 39 млн руб., выданных по "липовой" ипотеке Газбанка

Банки Финансы

Группа банка "Открытие" показала лучшую доходность по управлению портфелем Пенсионного фонда России

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 268
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

УК "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") по итогам первого полугодия 2021 года заняла первое место по доходности управления портфелем Пенсионного фонда России (ПФР) с результатом 8,64% годовых. УК "Открытие" также сохранила лидерство по доходности за весь период действия договора доверительного управления.

По итогам первого полугодия доходность инвестирования средств пенсионных накоплений у УК "Открытие" составила 8,64% годовых, что позволило компании стать лучшей среди всех управляющих компаний ПФР. Кроме того, УК "Открытие" сохранила лидирующие позиции по доходности за весь период управления, став единственной компанией, показавшей двузначную среднюю доходность портфеля — 11,23% годовых.

На 30 июня 2021 года объем пенсионных накоплений ПФР под управлением УК "Открытие" составил 1 008 млн рублей.

Константин Федулинский, генеральный директор УК "Открытие": "Качественное управление средствами институциональных инвесторов всегда было и остается одним из основных приоритетов бизнеса УК "Открытие". Данные по управлению портфелем ПФР за полгода и за всё время подтверждают эффективность применяемых нашей компанией подходов и стратегий как в краткосрочной, так и, что наиболее важно, в долгосрочной перспективе. Мы и в дальнейшем будем с особой ответственностью подходить к управлению средствами институциональных инвесторов и финансовых институтов".

УК "Открытие" управляет портфелем Пенсионного фонда Российской Федерации с 2004 года, показывая стабильно высокие результаты. Договор между УК "Открытие" и ПФР был заключен в 2003 году по итогам первого проведенного фондом конкурса на управление пенсионными накоплениями. Осенью 2018 года УК продлила договор с ПФР на пять лет, до 2023 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5