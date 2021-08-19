Жители Приволжья купили в два раза больше страховых полисов на все случаи жизни

Tele2 расширяет спектр услуг в своей розничной сети. Лидером среди непрофильных сервисов остается страхование, спрос на него вырос вдвое год к году. Жители Приволжья приобретают полисы для защиты жизни и здоровья, на случай непредвиденных коммунальных ситуаций, а также поломки гаджетов.
В салонах Tele2 клиентам доступно более 20 неоператорских сервисов: от кредитования и покупки антивирусных программ до оформления заявок на домашний интернет и подписок на онлайн-кинотеатры. Самой востребованной дополнительной услугой в розничной сети Tele2 остается добровольное страхование. В этом году жители Приволжья оформили в 2 раза больше страховых полисов. Из них 15% не связаны с телеком-сервисами, это на 5% больше аналогичного показателя в прошлом году. Наиболее популярными направлениями стали страхование собственной квартиры, а также квартир соседей от затопления и возгораний.
Около 85% страховых полисов клиенты покупают для защиты гаджетов и устройств. В салонах Tele2 можно застраховать новые смартфоны и продлить срок их гарантийного обслуживания в сертифицированных сервисных центрах региона. Полисы предусматривают выплату компенсации за повреждения, кражу и даже падение в воду. Воспользоваться им можно в любой точке планеты, достаточно сообщить о случае на "горячую линию" страховой компании.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.