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Страхование Финансы

Жители Приволжья купили в два раза больше страховых полисов на все случаи жизни

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 расширяет спектр услуг в своей розничной сети. Лидером среди непрофильных сервисов остается страхование, спрос на него вырос вдвое год к году. Жители Приволжья приобретают полисы для защиты жизни и здоровья, на случай непредвиденных коммунальных ситуаций, а также поломки гаджетов.

Фото: предоставлено Tele2

В салонах Tele2 клиентам доступно более 20 неоператорских сервисов: от кредитования и покупки антивирусных программ до оформления заявок на домашний интернет и подписок на онлайн-кинотеатры. Самой востребованной дополнительной услугой в розничной сети Tele2 остается добровольное страхование. В этом году жители Приволжья оформили в 2 раза больше страховых полисов. Из них 15% не связаны с телеком-сервисами, это на 5% больше аналогичного показателя в прошлом году. Наиболее популярными направлениями стали страхование собственной квартиры, а также квартир соседей от затопления и возгораний.

Около 85% страховых полисов клиенты покупают для защиты гаджетов и устройств. В салонах Tele2 можно застраховать новые смартфоны и продлить срок их гарантийного обслуживания в сертифицированных сервисных центрах региона. Полисы предусматривают выплату компенсации за повреждения, кражу и даже падение в воду. Воспользоваться им можно в любой точке планеты, достаточно сообщить о случае на "горячую линию" страховой компании.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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