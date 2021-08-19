Жители Приволжья купили в два раза больше страховых полисов на все случаи жизни

Tele2 расширяет спектр услуг в своей розничной сети. Лидером среди непрофильных сервисов остается страхование, спрос на него вырос вдвое год к году. Жители Приволжья приобретают полисы для защиты жизни и здоровья, на случай непредвиденных коммунальных ситуаций, а также поломки гаджетов.

В салонах Tele2 клиентам доступно более 20 неоператорских сервисов: от кредитования и покупки антивирусных программ до оформления заявок на домашний интернет и подписок на онлайн-кинотеатры. Самой востребованной дополнительной услугой в розничной сети Tele2 остается добровольное страхование. В этом году жители Приволжья оформили в 2 раза больше страховых полисов. Из них 15% не связаны с телеком-сервисами, это на 5% больше аналогичного показателя в прошлом году. Наиболее популярными направлениями стали страхование собственной квартиры, а также квартир соседей от затопления и возгораний.

Около 85% страховых полисов клиенты покупают для защиты гаджетов и устройств. В салонах Tele2 можно застраховать новые смартфоны и продлить срок их гарантийного обслуживания в сертифицированных сервисных центрах региона. Полисы предусматривают выплату компенсации за повреждения, кражу и даже падение в воду. Воспользоваться им можно в любой точке планеты, достаточно сообщить о случае на "горячую линию" страховой компании.