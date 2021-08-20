В Самаре пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Новая высота"

23 и 24 августа в самарском УК "МТЛ Арена" пройдет II всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей "Новая Высота" памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В соревнованиях примут участие более чем 300 спортсменов из 30 регионов России. Схватки пройдут в 12 весовых категориях, от 42 до 120 кг. Турнир проводится Самарской областной федерацией спортивной борьбы при поддержке правительства Самарской области, группы компаний "Волгатрансстрой" и фонда "Карелин-фонд".

Главной своей задачей организаторы турнира считают популяризацию борьбы, которая в России имеет большую и славную историю, пропаганду здорового образа жизни, повышение уровня мастерства юных спортсменов. Турнир включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации. По итогам соревнований спортсменам, занявшим 1, 2, 3 места, присваивается спортивное звание "Кандидат в мастера спорта России" при условии выполнения требований и норм Единой Всероссийской спортивной классификации.

В качестве почетных гостей на церемонию открытия приглашены губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; Герой России, сенатор РФ, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин; двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы Александр Игнатенко; обладатель Кубка Мира по греко-римской борьбе, чемпион России Алексей Колесников, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин, глава группы компаний "Волгатрансстрой" Вячеслав Сонин.

Всероссийский турнир "Новая высота" по греко-римской борьбе проводится в память о знаковом для современной России человеке, строителе, благотворителе и меценате Игоре Найвальте. Под его руководством построены сотни километров железных и автодорог, миллионы квадратных метров жилья, более 30 крупных спортивных объектов и более 70 храмов по всей России. В Самаре под руководством Игоря Найвальта были возведены железнодорожный вокзал, храм великомученика Георгия Победоносца, жилой комплекс "Ладья" на самарской набережной, которые теперь служат визитной карточкой и гордостью города. Игорь Найвальт сам занимался борьбой. И на протяжении всей жизни оказывал огромную поддержку развитию детско-юношеского спорта, тысячам спортсменов в России, был организатором большого количества спортивных соревнований! Турнир "Новая высота" - это дань памяти яркому, светлому, энергичному, целеустремленному человеку, который создавал современный облик новой, развивающейся, строящейся России и всеми силами способствовал укреплению духовных основ нашей страны.

Из-за действующих ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, турнир пройдет в очно-заочном формате. Трансляция будет вестись в сети Интернет. К участию в турнире будут допущены спортсмены с отрицательными ПЦР-тестами, во время соревнований будет обеспечен масочный режим.