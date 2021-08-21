В Сергиевском районе большегруз с цистерной сбил дорожного рабочего

В пятницу, 20 августа, в 16:00 в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием фуры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
38-летний водитель за рулем большегруза Volvо с полуприцепом-цистерной, двигаясь по трассе М-5 Урал в направлении Уфы, на 1086,3 км не выбрал безопасную скорость. В результате фура наехала на дорожного рабочего.
Пострадал 21-летний парень, занятый на производстве работ. На карете скорой помощи его доставили в больницу и госпитализировали.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!