В Сергиевском районе большегруз с цистерной сбил дорожного рабочего

В пятницу, 20 августа, в 16:00 в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием фуры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

38-летний водитель за рулем большегруза Volvо с полуприцепом-цистерной, двигаясь по трассе М-5 Урал в направлении Уфы, на 1086,3 км не выбрал безопасную скорость. В результате фура наехала на дорожного рабочего.

Пострадал 21-летний парень, занятый на производстве работ. На карете скорой помощи его доставили в больницу и госпитализировали.