В Промышленном районе Самары систематический нарушитель ПДД спровоцировал аварию, есть пострадавшие

В субботу, 21 августа, 12:15 в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием 53-летнего водителя, который за последний год пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пожилой нарушитель за рулем Shkoda Rapid, двигаясь по ул. Ново-Вокзальной в направлении ул. Ставропольской, на пересечении с ул. Вольской, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo. За рулем немецкой иномарки находился 35-летний водитель.
В результате ДТП телесные повреждения получили две пассажирки автомобиля Volkswagen Polo, они были доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!