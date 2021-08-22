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ДТП Происшествия

В Промышленном районе Самары систематический нарушитель ПДД спровоцировал аварию, есть пострадавшие

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 августа, 12:15 в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием 53-летнего водителя, который за последний год пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пожилой нарушитель за рулем Shkoda Rapid, двигаясь по ул. Ново-Вокзальной в направлении ул. Ставропольской, на пересечении с ул. Вольской, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo. За рулем немецкой иномарки находился 35-летний водитель.

В результате ДТП телесные повреждения получили две пассажирки автомобиля Volkswagen Polo, они были доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.

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