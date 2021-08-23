Самарастат подсчитал, в какую сумму обойдется подготовка детей к школе

Самарастат опубликовал примерную стоимость, в которую обойдется подготовка ребенка к школе. В органе статистики пояснили, что в основе расчетов — средние цены по регионе на одежду, обувь и канцтовары.
Так, минимальный набор одежды для мальчика обойдется 4789 рублей (брюки, рубашка, джемпер, спортивный костюм), для девочки (юбка, блузка, платье-костюм, джемпер, спортивный костюм) — в 6554 рубля. На обувь дополнительно придется потратить около 4,5 тыс. рублей, а общая стоимость комплекта одежды и обуви составит 9328 и 11093 рубля для мальчиков и девочек, соответственно.
Канцтовары и учебные принадлежности (рюкзак, тетради, ручки, карандаши, учебники, пособия, альбом для рисования, фломастеры) обойдутся еще в 7624 рубля.
На цветы к 1 сентября придется отдать около 635 рублей (букет из пяти цветков).
"Опыт вынужденного перехода всех школьников на дистанционное обучение (в связи с карантинными мероприятиями против короновирусной инфекции) показал, что ноутбуки и планшеты нужны не только старшеклассникам, но и ученикам младших классов. Средняя цена ноутбука для учебы составляет 34256 рублей, а планшетного компьютера — 12095 рублей", — сообщили в Самарастате.
Таким образом, без учета электроники подготовка мальчика к школе обойдется в 17587 рублей, а девочки — в 19532 рубля.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.