Самарастат подсчитал, в какую сумму обойдется подготовка детей к школе

Самарастат опубликовал примерную стоимость, в которую обойдется подготовка ребенка к школе. В органе статистики пояснили, что в основе расчетов — средние цены по регионе на одежду, обувь и канцтовары.

Так, минимальный набор одежды для мальчика обойдется 4789 рублей (брюки, рубашка, джемпер, спортивный костюм), для девочки (юбка, блузка, платье-костюм, джемпер, спортивный костюм) — в 6554 рубля. На обувь дополнительно придется потратить около 4,5 тыс. рублей, а общая стоимость комплекта одежды и обуви составит 9328 и 11093 рубля для мальчиков и девочек, соответственно.

Канцтовары и учебные принадлежности (рюкзак, тетради, ручки, карандаши, учебники, пособия, альбом для рисования, фломастеры) обойдутся еще в 7624 рубля.

На цветы к 1 сентября придется отдать около 635 рублей (букет из пяти цветков).

"Опыт вынужденного перехода всех школьников на дистанционное обучение (в связи с карантинными мероприятиями против короновирусной инфекции) показал, что ноутбуки и планшеты нужны не только старшеклассникам, но и ученикам младших классов. Средняя цена ноутбука для учебы составляет 34256 рублей, а планшетного компьютера — 12095 рублей", — сообщили в Самарастате.

Таким образом, без учета электроники подготовка мальчика к школе обойдется в 17587 рублей, а девочки — в 19532 рубля.