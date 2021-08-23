Парень без водительских прав врезался в столб в Самаре

В воскресенье, 23 августа, в Самаре автомобилист без водительских прав устроил ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 00:40 20-летний парень без водительских прав двигался на ВАЗ-2105 по ул. Партизанской. В районе дома № 130а он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в столб.
В ДТП пострадал сам автомобилист.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!