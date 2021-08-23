Парень без водительских прав врезался в столб в Самаре

В воскресенье, 23 августа, в Самаре автомобилист без водительских прав устроил ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 00:40 20-летний парень без водительских прав двигался на ВАЗ-2105 по ул. Партизанской. В районе дома № 130а он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в столб.

В ДТП пострадал сам автомобилист.