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ДТП Происшествия

Парень без водительских прав врезался в столб в Самаре

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 августа, в Самаре автомобилист без водительских прав устроил ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 00:40 20-летний парень без водительских прав двигался на ВАЗ-2105 по ул. Партизанской. В районе дома № 130а он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в столб.

В ДТП пострадал сам автомобилист.

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