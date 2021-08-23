Водитель Subaru сбил женщину на остановке в Самарской области

В воскресенье, 22 августа, в 13:10 в Волжском районе Самарской области женщина пострадала в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.
60-летний водитель Subaru Impreza двигался со стороны с. Спиридоновка в направлении пос. Нур. Он съехал на правую обочину, после чего автомобиль опрокинулся и сбил 39-летнюю женщину, которая находилась возле остановки.
Пострадавшую госпитализировали. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!