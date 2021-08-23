Водитель Subaru сбил женщину на остановке в Самарской области

В воскресенье, 22 августа, в 13:10 в Волжском районе Самарской области женщина пострадала в ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

60-летний водитель Subaru Impreza двигался со стороны с. Спиридоновка в направлении пос. Нур. Он съехал на правую обочину, после чего автомобиль опрокинулся и сбил 39-летнюю женщину, которая находилась возле остановки.

Пострадавшую госпитализировали. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.