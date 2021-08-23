16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В рамках форума "iВолга" состоялось заседание окружного Совета ректоров вузов Игорь Комаров поздравил Нижний Новгород с 800-летием В Автозаводском районе Тольятти представят нового прокурора В Самаре представили нового руководителя Следственного комитета Марат Галиханов возглавил СУ СК РФ по Самарской области

Федеральная власть Власть и политика

В рамках форума "iВолга" состоялось заседание окружного Совета ректоров вузов

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 23 августа, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в заседании окружного Совета ректоров вузов округа по развитию молодежной науки и продвижению современных технологий.

Заседание состоялось в онлайн-формате в рамках молодежного форума "iВолга". Также в нем приняли участие председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ по науке и образованию, и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков и генеральный директор, ректор АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" Нина Яныкина, а также участники научно-технологической смены молодежного форума "iВолга".

Игорь Комаров отметил, что "площадка форума "iВолга", который традиционно имеет инновационную составляющую, не случайно выбрана для обсуждения развития науки в регионах".

"Очевидно, что без постоянного притока молодежи в научную сферу высокотехнологичного будущего и устойчивого развития у нашей страны не будет. Нужно создавать условия для формирования плодотворной научно-исследовательской среды для молодежи. Глубокие знания, системное мышление, серьезная научная дискуссия должны быть дополнены стимулами и методами, которые помогли бы молодому ученому чувствовать себя уверенно", - считает полномочный представитель. 

В своих выступлениях участники Совета ректоров подняли темы развития студенческой науки как драйвера развития технологического предпринимательства, изменения классического образования под воздействием современных технологий, роли молодежных научных сообществ в реализации стратегии научно-технологического развития России, а также рассмотрели лучшие практики поддержки молодых ученых в вузах регионов ПФО.

Также резиденты "iВолги" могли задать вопросы ректорам вузов. Так, по инициативе "иволжан" состоялось обсуждение внедрения молодежных проектов и разработок в реальный сектор экономики, ускоренного развития фундаментальной науки, миграции молодых ученых, создания условий для самореализации в регионах. Во время итоговой дискуссии были предложены новые подходы к решению актуальных проблем.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5