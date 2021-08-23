В рамках форума "iВолга" состоялось заседание окружного Совета ректоров вузов

В понедельник, 23 августа, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в заседании окружного Совета ректоров вузов округа по развитию молодежной науки и продвижению современных технологий.

Заседание состоялось в онлайн-формате в рамках молодежного форума "iВолга". Также в нем приняли участие председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ по науке и образованию, и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков и генеральный директор, ректор АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035" Нина Яныкина, а также участники научно-технологической смены молодежного форума "iВолга".

Игорь Комаров отметил, что "площадка форума "iВолга", который традиционно имеет инновационную составляющую, не случайно выбрана для обсуждения развития науки в регионах".

"Очевидно, что без постоянного притока молодежи в научную сферу высокотехнологичного будущего и устойчивого развития у нашей страны не будет. Нужно создавать условия для формирования плодотворной научно-исследовательской среды для молодежи. Глубокие знания, системное мышление, серьезная научная дискуссия должны быть дополнены стимулами и методами, которые помогли бы молодому ученому чувствовать себя уверенно", - считает полномочный представитель.

В своих выступлениях участники Совета ректоров подняли темы развития студенческой науки как драйвера развития технологического предпринимательства, изменения классического образования под воздействием современных технологий, роли молодежных научных сообществ в реализации стратегии научно-технологического развития России, а также рассмотрели лучшие практики поддержки молодых ученых в вузах регионов ПФО.

Также резиденты "iВолги" могли задать вопросы ректорам вузов. Так, по инициативе "иволжан" состоялось обсуждение внедрения молодежных проектов и разработок в реальный сектор экономики, ускоренного развития фундаментальной науки, миграции молодых ученых, создания условий для самореализации в регионах. Во время итоговой дискуссии были предложены новые подходы к решению актуальных проблем.