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Туризм Общество

Зимой в машине, летом в отеле: как жители Самарской области проводят отпуск

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопреки ожиданиям, жители Самарской области в 2021 г. чаще путешествовали за рулем зимой, чем летом. Объем передачи данных, потраченный на сайты бронирования автомобилей и каршеринга за январские праздники, превысил показатели июня почти на 10%. При заказе отелей, напротив, летний трафик обогнал зимний больше, чем на 80%. Такие обезличенные данные предоставили аналитики МегаФона.

Фото: pexels.com

Экономия на услугах экскурсоводов, возможность распоряжаться временем, не ориентируясь на travel-агентства, желание изучить малоизвестные направления, — все это дало жизнь тренду туристического каршеринга и бронирования автомобилей. Волжане его поддерживают и все чаще предпочитают заказывать авто на время отпуска, чтобы самостоятельно строить свои маршруты.

И зимой и летом жители области выбирали машины на специализированных порталах: Delimobil.ru, Rentride.ru Rentalcars.com.

А вот сайты гостиничных порталов жители региона с началом теплого времени года просматривали гораздо чаще, чем в январе. Летний трафик превысил показатели новогодних каникул на 84%.

Чаще всего выбирали отели и дома на Booking.com, Tvil.ru и 101hotels.com.

Популярность booking.com у абонентов МегаФона объяснить просто — при выборе жилья на этом сервисе клиенты компании в путешествиях по миру каждый день бесплатно получают час разговора и 1 ГБ интернет-трафика, а в поездках по России целый месяц безвозмездного общения.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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