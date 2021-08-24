Зимой в машине, летом в отеле: как жители Самарской области проводят отпуск

Вопреки ожиданиям, жители Самарской области в 2021 г. чаще путешествовали за рулем зимой, чем летом. Объем передачи данных, потраченный на сайты бронирования автомобилей и каршеринга за январские праздники, превысил показатели июня почти на 10%. При заказе отелей, напротив, летний трафик обогнал зимний больше, чем на 80%. Такие обезличенные данные предоставили аналитики МегаФона.

Экономия на услугах экскурсоводов, возможность распоряжаться временем, не ориентируясь на travel-агентства, желание изучить малоизвестные направления, — все это дало жизнь тренду туристического каршеринга и бронирования автомобилей. Волжане его поддерживают и все чаще предпочитают заказывать авто на время отпуска, чтобы самостоятельно строить свои маршруты.

И зимой и летом жители области выбирали машины на специализированных порталах: Delimobil.ru, Rentride.ru Rentalcars.com.

А вот сайты гостиничных порталов жители региона с началом теплого времени года просматривали гораздо чаще, чем в январе. Летний трафик превысил показатели новогодних каникул на 84%.

Чаще всего выбирали отели и дома на Booking.com, Tvil.ru и 101hotels.com.

Популярность booking.com у абонентов МегаФона объяснить просто — при выборе жилья на этом сервисе клиенты компании в путешествиях по миру каждый день бесплатно получают час разговора и 1 ГБ интернет-трафика, а в поездках по России целый месяц безвозмездного общения.