Прокуратура восстановила права подростка, работавшего в кафе

Прокуратура Центрального района Тольятти при проверке обнаружила, что в местном кафе несовершеннолетний работал официантом.

Кроме того, по данным региональной прокуратуры, работодатель не оформил трудовые отношения с сотрудником, не платил своевременно зарплату, а также не рассчитал его по правилам при увольнении.

По фактам нарушений возбуждены административные дела. Права несовершеннолетнего работника восстановлены.