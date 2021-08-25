В ДТП на ул. Победы в Самаре пострадали три человека

Во вторник, 25 августа, вечером на ул. Победы в Самаре произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, об этом сообщали очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о ДТП подтвердили и сообщили, что медицинская помощь после столкновения оказывалась 36-летней женщине-водителю, 21-летнему мужчине-водителю и несовершеннолетнему пассажиру одного из автомобилей.

На месте столкновения работали полицейские, которые устанавливали обстоятельства и причины ДТП, а также количество пострадавших.