В ДТП на ул. Победы в Самаре пострадали три человека

Во вторник, 25 августа, вечером на ул. Победы в Самаре произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, об этом сообщали очевидцы в соцсетях.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о ДТП подтвердили и сообщили, что медицинская помощь после столкновения оказывалась 36-летней женщине-водителю, 21-летнему мужчине-водителю и несовершеннолетнему пассажиру одного из автомобилей.
На месте столкновения работали полицейские, которые устанавливали обстоятельства и причины ДТП, а также количество пострадавших.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!