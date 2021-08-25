Александр Карелин высоко оценил работу Федерации спортивной борьбы Самарской области

Участники самарского турнира "Новая высота" имеют все шансы на вхождение в сборную России, сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион, двенадцатикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион мира, сенатор стал почетным гостем II Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта, который прошел в Самаре

"Президент областной федерации Александр Живайкин ведет очень правильную работу. Он объединил всех тренеров - и молодых, и маститых. Он создает условия для того, что ребята приходили заниматься борьбой. Федерация на хорошем счету и в министерстве спорта Самарской области, и непосредственно у губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, губернатор видит, что на эту структуру можно опираться. Организовать турнир для юношей - это очень правильное решение. Соревнования - важная часть любого вида спорта, тем более для молодых. Им важно показать себя, заявить о себе. У участников турнира есть реальный шанс попасть в сборную команду России. Я очень рад, что этот турнир включен в календарь спортивных мероприятий, он служит частью разрядной сетки. Хочу пожелать ребятам побед!" - подчеркнул Александр Карелин.

По итогам соревнований спортсменам, занявшим 1, 2 и 3 места, присваивается спортивное звание "Кандидат в мастера спорта России" при условии выполнения требований и норм Единой Всероссийской спортивной классификации.