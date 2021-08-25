Финалисты конкурса "Страна открытий" посетили Самару

19 августа Самару посетили финалисты конкурса "Страна открытий", в рамках которого школьники 15-17 лет выкладывали видеоролики о родных городах в TikTok. Проект призван привлечь внимание молодого поколения к теме краеведения и замотивировать путешествовать по России. Как выбирали лучших, какие темы больше всего интересуют школьников в родных городах и где можно посмотреть эти ролики, рассказал руководитель проектов регионального взаимодействия "Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Константин Старостин.

— Какие задачи ставились в конкурсе "Страна открытий"?

— Конкурс "Страна открытий" вырос из проекта "Город открытий" — образовательной туристической программы посещения Москвы для детей и молодежи из регионов России. Позитивный отклик на проект со стороны детской аудитории вдохновил развивать "Город открытий" дальше, масштабировать и подключать к нему другие активности.

Говоря о целях и задачах, отмечу, что проект "Город открытий" и конкурс "Страна открытий" основаны на синергии туризма и образования, поэтому и миссия у нас была соответствующая. В первую очередь мы хотели раскрыть детям загадочное понятие российского гостеприимства, показать, что в каждом из нас заложен этот навык, который нужно развивать. Из развитого навыка гостеприимства вытекает соответствующее умение продвигать регион, территорию — это называется "маркетинг дестинаций", и на сегодня это одна из самый востребованных профессий будущего в туристической отрасли.

По итогам конкурса мы хотели создать активное сообщество юных амбассадоров, которые будут продвигать туристический потенциал регионов России не только в рамках конкурса, но и в дальнейшем по собственной инициативе. Эта цель была достигнута — по прибытии в Москву дети приглашали друг друга в гости и обещали провести экскурсии по родным городам.

— Путешествие финалистов конкурса — это не только экскурсии. Какие объекты и почему посещали участники?

— Методология проекта "Город открытий", из которого вырос конкурс, предполагает, что во время путешествий участники не просто открывают для себя новые города в формате классических экскурсий, но и получают новые знания, навыки, компетенции, изучая город как настоящие исследователи. Они погружаются в городскую среду как в единое образовательное пространство. Они могут не только познакомиться с представителями профессиональной отрасли, узнать, как сфера будет развиваться во времени, но и примерить на себя эту прикладную профессию. Например, в Самаре участники путешествия посетили стадион "Солидарность Арена", где им рассказали о том, как деятельность стадиона поддерживает множество различных профессионалов, это не только спортсмены и футболисты, но и, например, агроном, который ухаживает за газоном с помощью специальных технологий, и пресс-служба, сопровождающая события.

— Что еще посетили в Самаре?

— У нас есть четыре группы участников, и каждая двигалась по своему маршруту. Мы старались следовать методологии проекта. Участники трека "Креативные индустрии" смогли посетить Художественный музей. В рамках трека "Транспорт и космос" они побывали в Музее авиации и космонавтики им. С. П. Королева.

— На какие темы вы получили больше всего заявок в конкурсе?

— Было 10 номинаций: гуманитарные технологии, транспорт и космос, энергетика, урбанистика, экология, креативные индустрии, science art, IT и телекоммуникации, биотехнологии и биомедицина и ''Россия глазами детей". Участники выбирали то направление, которое активнее представлено конкретно в их городе проживания. Больший отклик получила такая номинация, как урбанистика. Дети с интересом рассказывали про архитектурное наследие, стили, современное городское развитие. Например, в Самаре мы с радостью познакомились со стилем модерн. Еще одна популярная номинация "Россия глазами детей" — это про нематериальное культурное наследие. Здесь участники смогли рассказать про национальную кухню, про обычаи и традиции своих народов.

— Заявки присылали в основном из крупных городов или из сел и деревень?

— География проекта охватила 85 регионов страны. В финал прошли 50 регионов. Лидером по количеству заявок, конечно, стала Москва, но тем не менее даже из маленьких населенных пунктов ребята тоже присылали свои работы. Например, кто-то снимал про свое село ролик в номинации "Транспорт", катаясь на тракторе.

— Как можно посмотреть видеоработы конкурса?

— Конкурс проходил на платформе TikTok — это популярная среди молодежи социальная сеть. Участники выкладывали свои смонтированные ролики с хэштегом #странаоткрытий, все эти ролики и сегодня можно найти в сети. Кстати, хэштег долгое время держался в пике популярности, по нему было более 300 млн просмотров.

— Кто помогал организовывать проект?

— Конкурс "Страна открытий" организовали Комитет по туризму Москвы, Ростуризм. Для поддержки юных блогеров соорганизаторы конкурса — ГК "Просвещение" — разработали специальный креативный курс, в который вошли материалы по операторскому искусству, съемке и монтажу, трендам соцмедиа, психологии и киноискусству. На платформе конкурса размещены 6 видеороликов, а участников образовательного путешествия ждет целая рабочая тетрадь с заданиями и лайфхаками.

Один из ключевых организаторов — ОАО "РЖД", предоставившее участникам конкурса уникальный комфортабельный "детский поезд".

Спонсорами и партнерами также выступили такие компании, как ПАО ЛУКОЙЛ, vivo Y31, TODES Wear Monogram, SPLAT, BY, "БОМБОРА". Проект путешествия поддержали производители "Айсберри" и Natureʼs Own Factory, "НоваПродукт АГ", Bionova и "Олʼлайт" — они обеспечили участников питанием на протяжении всего маршрута. Информационные партнеры железнодорожного путешествия "Страна открытий" — LIFE, "Российская газета", "Пионерская правда", "Москва 24", радио "Говорит Москва", "Классное радио РДШ", "Детское радио".

Но и, конечно, нам помогали представители регионов как в организации дорожного путешествия, так и в предоставлении условий для финалистов конкурса. Программа конкурса была очень интенсивной, и планируется, что проект будет и дальше масштабироваться.