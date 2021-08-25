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ДТП Происшествия

В Тольятти сотрудники ДПС задержали во время погони водителя-лихача

ТОЛЬЯТТИ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью 25 августа в Автозаводском районе Тольятти сотрудники ДПС преследовали водителя Lada Priora, который игнорировал требования об остановке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Во время погони, через пару кварталов автомобилист решил срезать путь и попытался проехать кольцо на пересечении пр. Степана Разина и ул. Свердлова насквозь. Это стало его ошибкой. В этом месте большой перепад высоты дорожного покрытия, в результате на скорости у машины пробило все четыре колеса.

Очевидцы сообщили, что лязг дисков по асфальту был очень громкий, летели искры. Потом водитель свернул в "карман" у жилого квартала и остановился. В итоге мужчину задержали. Никто не пострадал.

"По собранным сотрудниками полиции материалам будет проведена проверка и принято процессуальное решение", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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