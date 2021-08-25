В Тольятти сотрудники ДПС задержали во время погони водителя-лихача

Ночью 25 августа в Автозаводском районе Тольятти сотрудники ДПС преследовали водителя Lada Priora, который игнорировал требования об остановке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Во время погони, через пару кварталов автомобилист решил срезать путь и попытался проехать кольцо на пересечении пр. Степана Разина и ул. Свердлова насквозь. Это стало его ошибкой. В этом месте большой перепад высоты дорожного покрытия, в результате на скорости у машины пробило все четыре колеса.
Очевидцы сообщили, что лязг дисков по асфальту был очень громкий, летели искры. Потом водитель свернул в "карман" у жилого квартала и остановился. В итоге мужчину задержали. Никто не пострадал.
"По собранным сотрудниками полиции материалам будет проведена проверка и принято процессуальное решение", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!