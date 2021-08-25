В Самарской области автомобилист устроил ДТП с пострадавшими и скрылся

Во вторник, 24 августа, в Сызранском районе Самарской области 23-летний водитель попал в ДТП и скрылся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:00 парень без водительских прав двигался на "десятке" со стороны ул. Победы в направлении пер. Пролетарский в с. Усинское. Он не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в столб.
После этого автомобилист скрылся с места аварии. В ДТП пострадала 13-летняя пассажирка.
Вскоре водителя задержали, им оказался супруг старшей сестры пострадавшей, которая тоже находилась в машине.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!