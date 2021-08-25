В Самарской области автомобилист устроил ДТП с пострадавшими и скрылся

Во вторник, 24 августа, в Сызранском районе Самарской области 23-летний водитель попал в ДТП и скрылся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:00 парень без водительских прав двигался на "десятке" со стороны ул. Победы в направлении пер. Пролетарский в с. Усинское. Он не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в столб.

После этого автомобилист скрылся с места аварии. В ДТП пострадала 13-летняя пассажирка.

Вскоре водителя задержали, им оказался супруг старшей сестры пострадавшей, которая тоже находилась в машине.