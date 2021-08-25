Самарец, угрожавший убить отца, пойдет под суд

В Самаре в суд отправили уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убить отца. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, у мужчины, работавшего охранником, были постоянные конфликты с родителями, перераставшие в драки. Обвиняемый регулярно выпивал, оскорблял родителей — инвалидов и наносил травмы отцу.

А в июне 2021 г. во время очередного конфликта самарец ударил отца по лицу, повалил на кровать и начал душить. Испуганная мать сообщила о происходящем в полицию. Правоохранители задержали дебошира.