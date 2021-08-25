По поручению Дмитрия Азарова маршрут "Ласточки" продлят до Жигулевска и Сызрани

По поручению губернатора Дмитрия Азарова маршрут "Ласточки" продлен до Жигулевска и Сызрани. После запуска скоростного электропоезда до станции Жигулевское Море в июне этого года к главе региона обратились жители с просьбой продлить маршрут дальше - до Сызрани и Жигулевска. Это позволит пользоваться "Ласточкой" большему числу жителей региона.

Глава региона поручил правительству обеспечить софинансирование перевозчику ОАО "РЖД", и уже с начала осени поезда начнут курсировать по новым маршрутам. С 1 сентября перевозка пассажиров электропоездами "Ласточка" будет организована по маршрутам Самара - Жигулевское Море - Жигулевск, (Жигулевск - Жигулевское Море - Самара) ежедневно. По выходным дням электропоезд будет курсировать до ж/д станции Сызрань-1.

Первые месяцы эксплуатации показали, что пассажиры очень хорошо отзываются о составе и комфортности транспорта. Современные вагоны электропоезда разработаны специально для комфортабельных перевозок пассажиров и оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационными табло. В каждом составе предусмотрено 416 посадочных мест, для маломобильных пассажиров - специальные.

Напомним, в первый рейс по маршруту Самара - Жигулевское Море скорый электропоезд "Ласточка" отправился 11 июня этого года. Старт регулярным скоростным перевозкам дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев. И вот спустя всего два месяца запускаются новые перспективные направления движения электропоезда.

"Запуск "Ласточки" - важное событие почти для 2,5 миллиона жителей Самарской области. Это первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти, - подчеркнул глава региона во время открытия маршрута. - Мы имеем перспективы, технико-экономически обоснованные планы и предложения по соединению Новокуйбышевска, Самары, аэропорта Курумоч и Тольятти скоростной железнодорожной линией. Конечно, впереди большая работа по проектированию, по защите проекта, по воплощению его в жизнь, но я уверен, что все у нас получится. Благодарю руководство АО "РЖД", лично Олега Валентиновича Белозерова, с которым мы, буквально однажды проговорив важность этого направления для крупнейшей нестоличной агломерации в стране, дальше в спокойном, но оперативном режиме проект реализовали".

Важность события для Куйбышевской железной дороги и всей Самарской области отметил начальник Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев: "Важно не только то, что мы объединяем скоростным сообщением города Самарско-Тольяттинской агломерации, но также и то, что это инновационный подвижной состав¸ развивающий скорость до 160 км/ч. Это начало внедрения инновационной техники, создания новых рабочих мест, нового качества инфраструктуры. Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за то, что вы лично занимаетесь этим проектом. Без вашей поддержки этого проекта не было бы", - поблагодарил он главу региона.