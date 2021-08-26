Банк "Открытие": почти половина жителей ПФО не готовы платить за просмотр кинофильмов

71% жителей Приволжья смотрят кино каждый день или два-три раза в неделю. При этом большинство опрошенных не считают преступлением видеопиратство в отношении кинофильмов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" ко Дню российского кино 27 августа.

36% респондентов заявили, что смотрят кино каждый день. Еще 35% жителей округа смотрят фильмы два-три раза в неделю, а 20% — раз в неделю. 9% заявили, что смотрят кино не чаще, чем раз в месяц, либо вообще не смотрят кинофильмы.

Почти четверть опрошенных (22%) заявили, что не ходят в кинотеатры — смотрят кино дома по телевизору или на компьютере. При этом 36% проживающих в Приволжском федеральном округе граждан продолжают посещать кинотеатры постоянно.

56% жителей округа время от времени пользуются онлайн-кинотеатрами. Их постоянными подписчиками являются 17% респондентов. 26% сказали, что не пользуются онлайн-кинотеатрами. Еще 2% в принципе не знают об их существовании.

В тройку самых популярных в Приволжском федеральном округе онлайн-кинотеатров входят ivi (28%), "Okko" (18%) и "Кинопоиск HD" (17%).

34% жителей округа из-за пандемии стали пользоваться онлайн-кинотеатрами чаще. Еще 14% начали пользоваться ими только после начала пандемии. 22% пользовались этим способом просмотра кино до пандемии и пользуются сейчас. Еще 21% респондентов не пользовались до пандемии и не пользуются сейчас. 3% на пандемии стали пользоваться онлайн-кинотеатрами реже, еще 6% перестали пользоваться вовсе, потому что не хотят тратить деньги на эти цели.

Идея платить за кино по-прежнему не близка большинству жителей ПФО. 49% опрошенных заявили, что предпочитают смотреть кинофильмы исключительно бесплатно. 29% респондентов готовы платить только за отдельные избранные фильмы. 8% сообщили, что у них нет денег на онлайн-кинотеатры. Готовы постоянно платить за просмотр кино лишь 13%.

Неудивительно, что при таком отношении к платному просмотру фильмов респонденты Приволжья весьма терпимо относятся к видеопиратству в кино. 51% сообщили о безразличном отношении к этой проблеме. 24% относятся к видеопиратству положительно, поскольку торренты помогают найти любое кино. Нарушением закона деятельность видеопиратских ресурсов считают только 26% респондентов округа.

*Опрос проводился 19–24 августа 2021 года среди 1000 жителей в возрасте 18-65 лет жителей городов всех регионов России.