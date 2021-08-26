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Банк "Открытие": почти половина жителей ПФО не готовы платить за просмотр кинофильмов

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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71% жителей Приволжья смотрят кино каждый день или два-три раза в неделю. При этом большинство опрошенных не считают преступлением видеопиратство в отношении кинофильмов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" ко Дню российского кино 27 августа.

36% респондентов заявили, что смотрят кино каждый день. Еще 35% жителей округа смотрят фильмы два-три раза в неделю, а 20% — раз в неделю. 9% заявили, что смотрят кино не чаще, чем раз в месяц, либо вообще не смотрят кинофильмы.

Почти четверть опрошенных (22%) заявили, что не ходят в кинотеатры — смотрят кино дома по телевизору или на компьютере. При этом 36% проживающих в Приволжском федеральном округе граждан продолжают посещать кинотеатры постоянно.

56% жителей округа время от времени пользуются онлайн-кинотеатрами. Их постоянными подписчиками являются 17% респондентов. 26% сказали, что не пользуются онлайн-кинотеатрами. Еще 2% в принципе не знают об их существовании.

В тройку самых популярных в Приволжском федеральном округе онлайн-кинотеатров входят ivi (28%), "Okko" (18%) и "Кинопоиск HD" (17%).

34% жителей округа из-за пандемии стали пользоваться онлайн-кинотеатрами чаще. Еще 14% начали пользоваться ими только после начала пандемии. 22% пользовались этим способом просмотра кино до пандемии и пользуются сейчас. Еще 21% респондентов не пользовались до пандемии и не пользуются сейчас. 3% на пандемии стали пользоваться онлайн-кинотеатрами реже, еще 6% перестали пользоваться вовсе, потому что не хотят тратить деньги на эти цели.

Идея платить за кино по-прежнему не близка большинству жителей ПФО. 49% опрошенных заявили, что предпочитают смотреть кинофильмы исключительно бесплатно. 29% респондентов готовы платить только за отдельные избранные фильмы. 8% сообщили, что у них нет денег на онлайн-кинотеатры. Готовы постоянно платить за просмотр кино лишь 13%.

Неудивительно, что при таком отношении к платному просмотру фильмов респонденты Приволжья весьма терпимо относятся к видеопиратству в кино. 51% сообщили о безразличном отношении к этой проблеме. 24% относятся к видеопиратству положительно, поскольку торренты помогают найти любое кино. Нарушением закона деятельность видеопиратских ресурсов считают только 26% респондентов округа.

*Опрос проводился 19–24 августа 2021 года среди 1000 жителей в возрасте 18-65 лет жителей городов всех регионов России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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