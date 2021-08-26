Песня Wake Up группы Cheese People заняла первое место в американском рейтинге Spotify

Песня Wake Up самарской группы Cheese People заняла первое место в американском рейтинге музыкального приложения Spotify и 14 место в мировом рейтинге.

Это стало возможным благодаря большой популярности, которую песня 2008 года сейчас обрела в приложении TikTok.

Солистка Cheese People Ольга Чубарова рассказала, что теперь участники группы хотят собрать старую команду и записать новый альбом.

"Это будет обязательно атмосфера первого альбома и уже какой-то новый опыт звучания, который мы приобрели за эти годы", - говорит Ольга.