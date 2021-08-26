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Николай Хохлунов: Пенсионеры благодарны президенту за поддержку Соцвыплаты должны быть защищены от взысканий Более чем 960 тыс. пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тыс. руб. в сентябре Живущим в социальном жилье предложили предоставлять выплаты по соцконтрактам Проект "На защите семьи и детства" дает консультации круглосуточно

Соцподдержка Общество

Николай Хохлунов: Пенсионеры благодарны президенту за поддержку

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские пенсионеры благодарят президента Владимира Путина за внимание и поддержку. В регионе более 960 тысяч пенсионеров в сентябре получат по 10 тысяч рублей. Указ о новых разовых выплатах подписал президент России Владимир Путин.

"У этой категории граждан в период эпидемии было больше всего незапланированных расходов на лекарства, средства защиты", — подчеркнул глава государства.

Выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке —  подавать заявление и собирать документы на ее получение не нужно.

Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов считает — такая поддержка со стороны государства сегодня очень важна: "Мы благодарны нашему президенту Владимиру Путину за то, что принял решение поддержать нас. Все наши ветераны очень этому рады. Сейчас непростая обстановка, и жара была сильная, и продолжают действовать ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. И такие решения сегодня — это как живая вода, которая вдохновляет, дает веру в будущее. Мы, ветераны, очень рады тому, что о нас постоянно помнят и поддерживают".  

Так, у пенсионеров при переезде из сельской местности в город сохраняются повышенные выплаты. Кроме того, пенсионеры и льготники освобождены от земельного налога с участка в 6 соток. Каждый год размер ежемесячной пенсии в стране увеличивается в среднем на 1000 рублей. Таких индексаций было уже три, в том числе в этом году. Также по поручению президента решается вопрос об индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции.

Гид потребителя

Последние комментарии

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