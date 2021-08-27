С 1 сентября в Самаре будут действовать скидки на оплату проезда в общественном транспорте

C 1 сентября до 31 декабря в общественном транспорте Самарской области доступна скидка по бесконтактной карте "Мир" любого банка.
Держатели национальных платежных карт сэкономят 6 рублей на каждой поездке. Если же проезд оплатить Картой жителя Самарской области, то его стоимость снизится на 8 рублей и таким образом составит 21 рубль.
Скидка действует в общественном транспорте Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска, оборудованном терминалами для бесконтактной оплаты проезда. В том числе в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в метрополитене Самары. Для оплаты со скидкой нужно приложить бесконтактную карту "Мир" или Карту жителя Самарской области к валидатору, и сумма поездки спишется сразу со скидкой.
Напомним, что проект Карты жителя Самарской области запущен в регионе по поручению Губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас