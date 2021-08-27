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Общество

С 1 сентября в Самаре будут действовать скидки на оплату проезда в общественном транспорте

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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C 1 сентября до 31 декабря в общественном транспорте Самарской области доступна скидка по бесконтактной карте "Мир" любого банка.

Держатели национальных платежных карт сэкономят 6 рублей на каждой поездке. Если же проезд оплатить Картой жителя Самарской области, то его стоимость снизится на 8 рублей и таким образом составит 21 рубль.

Скидка действует в общественном транспорте Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска, оборудованном терминалами для бесконтактной оплаты проезда. В том числе в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в метрополитене Самары. Для оплаты со скидкой нужно приложить бесконтактную карту "Мир" или Карту жителя Самарской области к валидатору, и сумма поездки спишется сразу со скидкой.

Напомним, что проект Карты жителя Самарской области запущен в регионе по поручению Губернатора Дмитрия Азарова.

 

Гид потребителя

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