В регионе вручат первые Карты жителя Самарской области

В пятницу, 20 августа, в 10:45 в центральном офисе Банка ВТБ в Самаре (ул. Молодогвардейская, 204) состоится вручение первых Карт жителя Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков и управляющий ВТБ в Самарской области Максим Попков.

Любой житель Самарской области уже может оформить карту в любом отделении банка ВТБ бесплатно. В ближайшее время карту можно будет оформить и в других банках. Также бесплатно можно заменить социальную карту жителя Самарской области на Карту жителя Самарской области.

Помимо записанных на карте банковского и транспортного приложений, карта содержит ФИО держателя карты, его фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС и штрих-код, служащий уникальным идентификатором держателя карты.

Обладателям карт уже доступен ряд преимуществ, например, скидки у торговых организаций - партнеров проекта, список которых постоянно расширяется, а также возможность использовать государственные электронные сервисы. Также ведутся переговоры о льготном проезде в общественном транспорте при оплате Картой жителя Самарской области.

Всю необходимую информацию о карте жителя Самарской области можно найти на интернет-портале card.samregion.ru.

Напомним, проект "Карта жителя Самарской области" был инициирован в прошлом году губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Проект реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО "Национальная система платежных карт", являющимся оператором платежной системы "Мир", в рамках регионального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".