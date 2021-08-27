Два человека погибли в ДТП с легковушкой и "Газелью" в Самарской области

В пятницу, 27 августа, два человека погибли в ДТП в Исаклинском районе Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:30 на 14 км дороги М5 - Исаклы - Шентала столкнулись Daewoo Nexia и ГАЗ-2705.

В аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Еще один подросток попал в больницу.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Полицейские регулируют движение для беспрепятственного проезда автотранспорта. По факту ДТП проведут проверку.