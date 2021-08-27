Два человека погибли в ДТП с легковушкой и "Газелью" в Самарской области

В пятницу, 27 августа, два человека погибли в ДТП в Исаклинском районе Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 9:30 на 14 км дороги М5 - Исаклы - Шентала столкнулись Daewoo Nexia и ГАЗ-2705.
В аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Еще один подросток попал в больницу.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Полицейские регулируют движение для беспрепятственного проезда автотранспорта. По факту ДТП проведут проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!