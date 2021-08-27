Валовой сбор зерна в Самарской области составил 1,8 млн тонн

В Самарской области, по данным на 26 августа, валовой сбор зерна составил 1,8 млн тонн при средней урожайности 17,2 ц/га.

Более 1,1 млн тонн собранного урожая — озимая и яровая пшеница. Также намолотили более 410,6 тыс. тонн ячменя.

Аграрии региона собирают и овощные культуры. На сегодня собрано более 5,2 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 253 ц/га и 10,9 тыс. тонн овощей, урожайность которых составляет 237 ц/га.

В 2021 г. ввели в оборот 15 тыс. га из 16 тыс. га, которые ранее не использовались, но должны были вернуться в оборот.

"Уборочная кампания в текущем году началась в среднем на две неделе раньше срока, — рассказал руководитель управления сельского хозяйства Волжского района Александр Шимин. — Это коснулось и предприятий нашего района. О ее окончательных итогах говорить преждевременно, но по оперативной информации намолот зерна в районе составляет 67,4 тыс. тонн при средней урожайности 22,2 ц/га. Хорошую урожайность в этот засушливый год дала озимая пшеница — 26,7 ц/га с гектара, в то время как яровой пшеницы собирали 15,9 центнера с круга. Это в очередной раз стало подтверждением того, что в современном сельском хозяйстве необходимо делать упор на более урожайные, озимые культуры. На это мы нацеливаем наши предприятия в соответствии с задачами по обеспечению продовольственной безопасности региона, поставленными губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым".